В пяти муниципалитетах Воронежской области из-за угрозы атаки БпЛА включили сирены 17 апреля вечером

17 апреля вечером в пяти муниципалитетах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников: в Россошанском районе — в 21:16, в Бобровском районе — в 21:32, в Богучарском районе — в 21:41, в Аннинском районе — в 21:51, в Бутурлиновском районе — в 21:59.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 20:28.
Тем, кто сейчас сидит дома, спасатели рекомендуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. А оказавшимся на улице следует зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.
