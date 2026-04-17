В пяти муниципалитетах Воронежской области из-за угрозы атаки БпЛА включили сирены 17 апреля вечером

Режим атаки беспилотников сохраняется над всем регионом.

Источник: Комсомольская правда

17 апреля вечером в пяти муниципалитетах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников: в Россошанском районе — в 21:16, в Бобровском районе — в 21:32, в Богучарском районе — в 21:41, в Аннинском районе — в 21:51, в Бутурлиновском районе — в 21:59.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 20:28.

Тем, кто сейчас сидит дома, спасатели рекомендуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. А оказавшимся на улице следует зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше