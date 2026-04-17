Школьница из Башкирии по указке мошенников вынесла из дома сейф родителей

Преступники первоначально вышли на связь с девочкой, представившись работниками цветочной доставки. Под этим предлогом они выманили у ребенка код из СМС для якобы подтверждения заказа. Вслед за этим на телефон поступили звонки от лиц, назвавшихся сотрудниками поддержки портала Госуслуг и правоохранительных органов. Злоумышленники ввели школьницу в заблуждение, сообщив о взломе аккаунтов ее родителей, переводе их средств за рубеж и возникшей в связи с этим угрозе уголовного наказания для взрослых членов семьи.