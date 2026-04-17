Школьница из Башкирии по указке мошенников вынесла из дома сейф родителей

В Башкирии телефонные мошенники, угрожая уголовным преследованием родителей, принудили несовершеннолетнюю школьницу похитить из квартиры сейф и наличные. Об этом сообщает «Башинформ».
Преступники первоначально вышли на связь с девочкой, представившись работниками цветочной доставки. Под этим предлогом они выманили у ребенка код из СМС для якобы подтверждения заказа. Вслед за этим на телефон поступили звонки от лиц, назвавшихся сотрудниками поддержки портала Госуслуг и правоохранительных органов. Злоумышленники ввели школьницу в заблуждение, сообщив о взломе аккаунтов ее родителей, переводе их средств за рубеж и возникшей в связи с этим угрозе уголовного наказания для взрослых членов семьи.
Девочку убедили хранить молчание и строго следовать указаниям для «защиты» родных. Подчинившись, она вынесла из квартиры сейф, содержащий ювелирные изделия, и спрятала его под балконом. Далее, воспользовавшись такси, которое по приказу мошенников прибыло по указанному адресу, она отправилась в соседний город. Там она лично передала неустановленному курьеру наличные деньги в размере свыше 800 тысяч рублей для так называемого декларирования. По факту произошедшего правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти школьник устроил поджог на ж/д путях по указке мошенников.