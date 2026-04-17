Поезд насмерть сбил человека на станции Чертаново Павелецкого направления

Поезд насмерть сбил пешехода на станции Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

— Поездная травма. Пешеход погиб под колесами поезда, — сказал собеседник агентства.

Известно, что погибшего нашли между путями. Других подробностей инцидента в материале не приводится.

Ранее пригородный поезд насмерть сбил четырех человек на станции Маленковская Ярославского направления. По данным СМИ, погибшими оказались мужчины старше 40 лет. Трагедия произошла в результате нарушения правил нахождения на ж/д инфраструктуре.