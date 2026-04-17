СК Армении завел дело из-за потасовки с участием сторонников Карапетяна

«В связи с инцидентом, произошедшим сегодня перед Антикоррупционным судом с участием сторонников партии “Сильная Армения”, возбуждено уголовное дело по статьям о групповом хулиганстве и воспрепятствовании законной служебной деятельности должностного лица. В ходе предварительного расследования уголовного дела задержаны 17 человек», — сообщила пресс-секретарь СК Армении Кима Авдалян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).