Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нанесли ущерб бюджету в триллион рублей: суд арестовал фигурантов дела бумажного НДС

Суд в Москве арестовал троих фигурантов по делу бумажного НДС.

Источник: Комсомольская правда

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих фигурантов по делу об организации площадки «бумажного НДС», которое причинило госбюджету ущерб на один триллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство СК РФ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Пацукову Д. В., Сапрыкину Д. О. и Макарову А. А», — говорится в заявлении суда.

Пацукову было предъявлено обвинение по статье за неправомерный оборот средств платежей, а два других фигуранта обвиняются в незаконном образовании юридического лица.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве правоохранители пресекли деятельность участников группы, которые причинили ущерб бюджетной системе России. За несколько лет злоумышленники создали более четырех тысяч фиктивных юрлиц, продав от их имени поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам организаций.