Нанесли ущерб бюджету в триллион рублей: суд арестовал фигурантов дела бумажного НДС

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих фигурантов по делу об организации площадки «бумажного НДС», которое причинило госбюджету ущерб на один триллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство СК РФ и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Пацукову Д. В., Сапрыкину Д. О. и Макарову А. А», — говорится в заявлении суда.
Пацукову было предъявлено обвинение по статье за неправомерный оборот средств платежей, а два других фигуранта обвиняются в незаконном образовании юридического лица.
Ранее KP.RU сообщал, что в Москве правоохранители пресекли деятельность участников группы, которые причинили ущерб бюджетной системе России. За несколько лет злоумышленники создали более четырех тысяч фиктивных юрлиц, продав от их имени поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам организаций.