Сына известного адвоката Астахова арестовали по обвинению в мошенничестве

В конце марта бывшего начальника девятого лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Министерства обороны РФ, генерал-майора Константина Кувшинова осудили на 7,5 года по делу о коррупции. Мужчина признал вину в преступлении после исповеди.