Сына известного адвоката Астахова арестовали по обвинению в мошенничестве

Тверской районный суд Москвы арестовал Антона Астахова, сына известного адвоката Павла Астахова, по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня 2026 года, — говорится в сообщении.
Ходатайство защиты о назначении более мягкой меры пресечения было отклонено.
Антону Астахову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), говорится в публикации.
