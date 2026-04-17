В Бурятии пенсионерка попала на операционный стол, съев тарелку слив

Первоначально медицинский персонал планировал удалить образование эндоскопическим методом, однако этот подход не достиг успеха. В связи с этим было принято решение о проведении операции. Конфигурация и величина камня позволили осуществить малоинвазивную процедуру, в ходе которой инородное тело было извлечено полностью. Реабилитация после операции прошла благополучно, пациентка была переведена на амбулаторное наблюдение.