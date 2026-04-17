В Бурятии пенсионерка попала на операционный стол, съев тарелку слив

В Бурятии врачи Республиканской клинической больницы имени Семашко провели срочную операцию 77-летней женщине, причиной которой стало образование желудочного камня — фитобезоара, возникшего после употребления слив. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Пациентка была госпитализирована в марте. Женщина съела целую тарелку слив и ей стало плохо. Вследствие высокого содержания клетчатки и сниженной моторной функции ЖКТ в желудке образовался плотный фитобезоар диаметром приблизительно 10 сантиметров.
Первоначально медицинский персонал планировал удалить образование эндоскопическим методом, однако этот подход не достиг успеха. В связи с этим было принято решение о проведении операции. Конфигурация и величина камня позволили осуществить малоинвазивную процедуру, в ходе которой инородное тело было извлечено полностью. Реабилитация после операции прошла благополучно, пациентка была переведена на амбулаторное наблюдение.
Медики обращают внимание, что это уже третий аналогичный случай в течение последних трех месяцев. Они рекомендуют более внимательно следить за рационом питания и безотлагательно обращаться к специалистам при возникновении угрожающих симптомов.
