Channels: в Нигерии террористы захватили в заложники 18 учащихся

По информации телеканала, неизвестная группировка напала на микроавтобус и увезла пострадавших в неизвестном направлении.

ХАРАРЕ, 17 апреля. /ТАСС/. Неизвестная террористическая группировка атаковала микроавтобус и захватила в заложники находившихся в машине 18 выпускников средних школ. Об этом сообщил телеканал Channels со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на шоссе в юго-восточном штате Бенуэ близ города Отукпо, куда учащиеся направлялись для сдачи экзаменов в вузы. Преступники увели их в неизвестном направлении.

Органы безопасности начали операцию по поиску преступников и освобождению заложников.

Нигерия уже около 20 лет ведет борьбу с террором в основном на севере и северо-востоке, а теперь — уже и на юго-востоке. С декабря 2025 года США оказывают помощь Нигерии в решении этой проблемы, направили несколько сотен военнослужащих, оружие и боеприпасы. Однако вылазки экстремистов, в основном из группировки «Боко харам», охватывают новые районы.

