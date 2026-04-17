Channels: в Нигерии террористы захватили в заложники 18 учащихся

ХАРАРЕ, 17 апреля. /ТАСС/. Неизвестная террористическая группировка атаковала микроавтобус и захватила в заложники находившихся в машине 18 выпускников средних школ. Об этом сообщил телеканал Channels со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел на шоссе в юго-восточном штате Бенуэ близ города Отукпо, куда учащиеся направлялись для сдачи экзаменов в вузы. Преступники увели их в неизвестном направлении.
Органы безопасности начали операцию по поиску преступников и освобождению заложников.
Нигерия уже около 20 лет ведет борьбу с террором в основном на севере и северо-востоке, а теперь — уже и на юго-востоке. С декабря 2025 года США оказывают помощь Нигерии в решении этой проблемы, направили несколько сотен военнослужащих, оружие и боеприпасы. Однако вылазки экстремистов, в основном из группировки «Боко харам», охватывают новые районы.