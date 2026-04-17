В Елизаветграде сотрудник ТЦК получил травмы при попытке мобилизовать водителя

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Елизаветграде Кировоградской области Украины получил травмы в ходе попытки мобилизации водителя.
«В ходе проверки документов один из водителей отказался выполнить законные требования правоохранителей и пытался покинуть место происшествия. Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий», — говорится в сообщении областного военкомата на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Водителя в итоге задержали.
С февраля 2022 года в стране была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.