Осужденный по ложному обвинению пенсионер заявил, что почти сразу простил внучку

Пенсионер Виктор Трубачев из Нижегородской области, который был осужден по ложному обвинению, рассказал, что почти сразу простил внучку, оклеветавшую его.
— Я сразу на суде ей говорил, что понимаю, что девочка маленькая. Ей тогда было 11 лет. Она в интернете услышала, как можно спокойно домой уехать. Ну и высказала свое, — заявил 65-летний мужчина каналу RT.
Сразу после освобождения по состоянию здоровья его депортировали на родину — в Казахстан.
— Меня забрали ночью, ничего не сказали. Потом я только узнал, что, оказывается, я уже преступник. Я был убит, — вспомнил он свое задержание.
С момента начала этой истории пенсионер общался с внучкой только через ее законного представителя. При этом, по его словам, социальный работник даже не помнил ее имени.
В колонии Трубачев провел около шесть месяцев. Почти все остальное время он находился в тюремной больнице из-за проблем с сердцем — там ему присвоили II группу инвалидности.
Пенсионер пытался добиться воссоединения с супругой, которая осталась в РФ. Приехать к нему она не может по состоянию здоровья, но они созваниваются ежедневно, сказано в статье.
Трубачева приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению в педофилии. Позже внучка призналась: она оклеветала деда, так как не хотела проводить каникулы в деревне и просила маму забрать ее обратно в город.
Верховный суд впервые оправдал мужчину, осужденного за педофилию. Житель Петербурга провел под стражей 3,5 года из-за экс-супруги, которая обвинила его в сексуальном насилии над четырехлетней дочерью. В итоге мужчина доказал свою невиновность. Он считает, что бывшая жена «подстроила» улики по совету своего адвоката. Как развивалась эта история и понесет ли женщина ответственность за оговор экс-супруга — в материале «Вечерней Москвы».