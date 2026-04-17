В США мальчик случайно застрелил двухлетнего брата

В штате Висконсин произошёл трагический инцидент, в результате которого погиб двухлетний ребёнок. Об этом сообщает People.
По предварительным данным, огнестрельное ранение он получил от своего старшего брата во время игры с оружием.
Дети находились в припаркованном автомобиле на подъездной дорожке, пока взрослые ненадолго отошли за забытой вещью. В этот момент четырёхлетний ребёнок обнаружил пистолет, оставленный на передней панели машины.
Оружие оказалось заряженным, и выстрел был произведён случайно. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего, а правоохранительные органы квалифицировали случившееся как несчастный случай.
Ранее в американском штате Северная Каролина была убита 21-летняя беженка с Украины.