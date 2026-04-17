Двухмесячный младенец умер от сепсиса в новосибирской клинике

В Новосибирске скончался двухмесячный ребенок, которому после рождения провели сложную операцию на сердце. Мама мальчика рассказала изданию «КП-Новосибирск», что причиной смерти стал септический шок — заражение крови.

По ее словам, беременность протекала без осложнений до второго скрининга, когда доктора заподозрили у ребенка тяжелый врожденный порок сердца. Позже диагноз подтвердился: «синдром гипоплазии левых отделов сердца». Семья была поставлена в очередь на операцию.

Малыш родился в октябре 2025 года. Через несколько дней его перевели в специализированную клинику, где провели операцию. Сначала его состояние стабилизировалось, но потом начались осложнения: мальчика подключали к ИВЛ, у него находили жидкость под сердцем, проводили переливание крови.

— В декабре ребенка вернули в отделение при роддоме. Через несколько дней его состояние ухудшилось, произошло кровоизлияние в мозг, он снова оказался в реанимации. 23 декабря мальчик скончался, — говорится в статье.

Семья намерена обратиться в суд после получения всех медицинских документов.

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка во время новогодних каникул, трое из них скончались в один день. Предположительно, малыши заразились некой инфекцией. Учреждение закрыли на карантин. Ранее местные жаловались на дефицит кадров в роддоме, антисанитарию и халатность. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходило в стенах больницы.