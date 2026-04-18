Мокрая ловушка: эксперт Олег Тайга смоделировал последний час семьи Усольцевых

Спустя почти семь месяцев после бесследного исчезновения семьи Усольцевых в горах Восточного Саяна, эксперт по выживанию с большим стажем Олег Тайга обнародовал свою версию трагедии. В беседе с «Российской газетой» специалист заявил, что причиной гибели Сергея, Ирины и их дочери Арины, скорее всего, стало переохлаждение, вызванное классической для туристов ошибкой — недооценкой опасности «нулевой» температуры.
По мнению эксперта, роковым для семьи стало 28 сентября прошлого года, когда группа попала в мощный снегопад у подножия горы Буратинка. «Самое опасное для человека — не трескучий мороз за −30, а так называемый “мокрый ноль”, когда температура держится от 0 до +7 градусов», — пояснил Олег Тайга. В таких условиях, усугубленных мокрым снегом и ветром, даже дорогие мембранные куртки теряют свои свойства за считанные часы, пропитываясь влагой и превращаясь в ледяной панцирь.
Следуя естественному инстинкту найти укрытие от непогоды, Усольцевы, вероятно, приняли фатальное решение укрыться в курумниках — обширных россыпях крупных камней, характерных для этой местности. «Курумник — это каменный холодильник. Там нет тепла, там нет дров, а щели между камнями забиваются мокрым снегом. Попытка переждать там бурю почти всегда приводит к быстрой гибели от гипотермии», — комментирует эксперт. Человек в мокрой одежде, неподвижно лежащий на холодных камнях, теряет тепло в 25 раз быстрее, чем на воздухе.
Напомним, что поиски семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года, официально возобновлены. С 17 по 19 апреля сводный отряд из пяти спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда на четырёх единицах техники выдвинулся в поселок Кутурчин, расположенный на Кутурчинском белогорье. Основная задача весенней экспедиции — обследовать каменные россыпи у подножия горы Буратинка, где, по мнению эксперта, с наибольшей вероятностью могут находиться останки пропавших туристов.