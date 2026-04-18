В Воронеже упавшие части БПЛА повредили строящийся многоквартирный дом

В Воронеже строящийся многоквартирный дом получил повреждения в результате падения частей беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ночь на субботу сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в Мах.
По его словам, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате падения частей дронов повреждения фиксируются в строящемся многоквартирном доме, добавил Гусев.
Губернатор предупредил, что в девяти муниципалитетах Воронежской области сохраняется непосредственная угроза атаки беспилотников и на всей территории региона действует режим опасности атаки БПЛА.
Гусев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.