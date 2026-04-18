В Воронеже упавшие части БПЛА повредили строящийся многоквартирный дом

В Воронеже строящийся многоквартирный дом получил повреждения в результате падения частей беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ночь на субботу сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем канале в Мах.

По его словам, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В результате падения частей дронов повреждения фиксируются в строящемся многоквартирном доме, добавил Гусев.

Губернатор предупредил, что в девяти муниципалитетах Воронежской области сохраняется непосредственная угроза атаки беспилотников и на всей территории региона действует режим опасности атаки БПЛА.

Гусев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
