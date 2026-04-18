В Тихорецке произошло возгорание на нефтебазе, пострадавших нет

Более 220 человек задействованы в тушении пожара в Тихорецке.

Источник: Комсомольская правда

В городе Тихорецк произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«В Тихорецке произошло возгорание на территории нефтебазы. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что для ликвидации пожара задействованы более 220 человек и 56 единиц специальной техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Спасатели продолжают работы на месте происшествия.

Напомним, 15 марта на территории нефтебазы произошло возгорание после падения обломков беспилотника. В Тихорецком районе также были зафиксированы повреждения двух высоковольтных линий электропередачи.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ленинградской области загорелся склад в результате падения обломков украинских беспилотников. По данным губернатора Александра Дррозденко, пострадавших нет.