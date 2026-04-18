Ребёнок утонул в искусственном водоёме в Хабаровске

Сотрудники МЧС России обращаются к родителям: будьте в курсе, где проводят свой досуг дети и пресекайте игры в опасных местах. Угрозу представляют не только реки и озера, но и искусственные водоемы, такие как котлованы, овраги, глубокие ямы. Они оттаивают медленнее, при этом лёд на них стал игольчатым, рыхлым и абсолютно ненадежным.