Ребёнок утонул в искусственном водоёме в Хабаровске

В Хабаровске накануне вечером произошёл несчастный случай: восьмилетний мальчик, оставшись без присмотра, оказался на льду местного водоёма. Лёд не выдержал, и ребёнок провалился в воду. Прохожий мужчина, заметив происходящее, бросился на помощь и попытался вытащить мальчика, но не успел — ребёнок скрылся под водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу ближе к вечеру 17 апреля. Со слов очевидцев в Индустриальном районе вблизи жилого массива и гаражей на краю оврага, покрытого еще замерзшей водой, гуляли дети. Потом все пошли в обход по берегу, а 8-летний мальчик вышел на лед и провалился. Крики детей услышал мужчина, он пытался спасти ребенка, но попытка оказалась безуспешной», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели МЧС России и городской аварийно-спасательной службы организовали поисковые работы.
Под рыхлым крошевом льда под водой скрывались кусты и большое количество разного мусора. Это затрудняло обследование дна в условиях низкой видимости. Глубина местами достигала больше двух метров. С использованием водолазного снаряжение и иных спасательных средств, надувного трапа водолазам МЧС России постепенно удалось приблизиться к месту, где в последствии было найдено тело ребенка. Его передали сотрудникам следственных органов для проведения дальнейших мероприятий. Психологи МЧС России на месте оказали психологическую помощь и поддержку родственникам мальчика.
Сотрудники МЧС России обращаются к родителям: будьте в курсе, где проводят свой досуг дети и пресекайте игры в опасных местах. Угрозу представляют не только реки и озера, но и искусственные водоемы, такие как котлованы, овраги, глубокие ямы. Они оттаивают медленнее, при этом лёд на них стал игольчатым, рыхлым и абсолютно ненадежным.
Объясните ребенку к чему могут привести такие забавы.
Безопасность детей — ответственность взрослых!