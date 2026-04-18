Пожар произошел на территории нефтебазы в Краснодарском крае

Пожар произошел на территории нефтебазы в городе Тихорецке Краснодарского края. Никто не пострадал. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в оперативном штабе региона.
— В Тихорецке произошло возгорание на территории нефтебазы. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 224 человека и 56 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, — сказано в Telegram-канале оперштаба.
18 марта пожарные потушили возгорание, которое началось в Лабинске Краснодарского края на нефтебазе из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. Огонь полностью потушили в 08:30.
16 марта в промышленной зоне Лабинска произошло возгорание на нефтебазе. В результате инцидента никто не пострадал.