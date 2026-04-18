Пенсионер простил внучку, из-за которой его ложно осудили за педофилию

Мужчина также описал обстоятельства задержания. Он сообщил, что его забрали ночью без объяснений, а о статусе обвиняемого он узнал позже. В колонии он провёл около полугода, остальное время находился в тюремной больнице из-за проблем с сердцем, где ему установили II группу инвалидности. После освобождения по состоянию здоровья Трубачёва депортировали в Казахстан. Он уточнил, что решение приняли из-за истёкшего вида на жительство. Сейчас он проживает у дочери и поддерживает связь с супругой, которая осталась в России. По его словам, они созваниваются ежедневно, однако личная встреча в ближайшие годы затруднена.