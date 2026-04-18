Два замглавы московского ФССП задержаны по делу о взятке в особо крупном размере

Задержаны два заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, их задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу о взяточничестве правоохранители задержали на своих рабочих местах двух заместителей главы управления ФССП в Москве», — цитирует пароохранителей ТАСС.
В служебных кабинетах подозреваемых проведены обыски. Следствие считает, что должностные лица могли получать незаконные вознаграждения. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ задержала главу Западно-Сибирской железной дороги. Он подозревается в получении взятки в размере свыше 50 миллионов рублей. Деньги передавались за предоставление общего покровительства коммерческим организациям.