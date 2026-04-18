Школьники на Сахалине с помощью ИИ ложно обвинили учителя в педофилии

На Сахалине школьники привлекли внимание правоохранителей, создав с помощью ИИ фейковое видео с местным жителем. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщило СУ СК России по региону.
Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. В ведомство поступил сигнал о том, что группа подростков создала фальшивый ролик с изображением одного из горожан. Видеозапись распространилась в Сети.
— По факту произошедшего организована проверка по уголовной статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. В настоящее время следователи устанавливают личности всех причастных к данному ролику. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Действиям авторов видео дадут правовую оценку, — сказано на сайте СК.
РЕН ТВ сообщило, что пострадавшим от действий школьников является их учитель. Подростки смонтировали видео в стиле выпуска новостей, в котором обвинили мужчину в педофилии. Сейчас педагог живет в условии постоянной травли и опасается за свою жизнь, потому что многие поверили в правдивость ролика.
