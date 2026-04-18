В Севастополе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива

В Севастополе в районе Казачьей Бухты произошло возгорание резервуара с остатками топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, причиной стал сбитый беспилотник, обломки которого вызвали пожар.
Инцидент произошёл в Гагаринском районе, где был замечен дым. На место оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации возгорания. Отмечается, что площадь пожара остаётся небольшой.
По имеющейся информации, пострадавших нет. Власти также подчеркнули, что происшествие не повлияет на обеспечение города топливом.
