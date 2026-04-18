У президента Польши во время интервью выпал из рук пакетик со снюсом

Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в неловкой ситуации, когда у него из кармана выпал пакетик со снюсом — никотиновыми подушечками. Инцидент произошёл во время интервью YouTube-каналу Zero и вызвал смех в студии, после чего ведущему пришлось вмешаться и пояснить ситуацию, вернув предмет собеседнику.