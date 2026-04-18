Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожено 22 дрона

В Севастополе силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. В общей сложности сбито 22 БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 22 БПЛА. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя — никто из людей не пострадал», — уточнил Развожаев в канале на платформе Max.

Ранее в Севастополе системы ПВО сбили два украинских беспилотника, в районе Казачьей Бухты загорелся резервуар с остатками топлива. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что возгорание произошло из-за падения сбитого БПЛА. Пострадавших нет. Инцидент не повлияет на обеспечение города топливом, так как в резервуаре не было запасов горючего.

