С начала 2026 года жертвами аферистов стали 1695 жителей Красноярского края

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 1695 жителей Красноярского края. Традиционную субботнюю сводку о мобильном мошенничестве озвучила региональная прокуратура сегодня, 18 апреля.
Причиненный ущерб составил 658 миллионов рублей. В суды направили 213 уголовных дел об интернет-хищениях.
— Только за минувшую неделю у 112 жителей края дистанционным способом похитили более 45 миллионов, — добавили в надзорном ведомстве.
Самые частые схемы мошенничества: фейковые криптобиржи, реклама о дополнительном заработке, лжесотрудники спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также фишинговые ссылки на интернет-магазины.
По каждому случаю завели и расследуются уголовные дела.