В акватории на Камчатке прогнозируют волны до девяти метров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апреля. /ТАСС/. Волны высотой до девяти метров прогнозируются в акватории Берингова моря на Камчатке, сообщает ГУ МЧС России региону.
«В районе 11290 (Олюторский район) ожидается опасное волнение моря высотой 8−9 метров. Явление сохранится до утра 20 апреля. Судоводителям настоятельно рекомендуется принять все меры предосторожности», — говорится в сообщении.
В соответствии с прогнозом, силы и средства ГУ МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.