Двоих заместителей главы службы судебных приставов Москвы задержали за взятки

Двоих заместителей руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (ГУ ФССП) задержали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу о взяточничестве были задержаны на своих рабочих местах двое заместителей главы управления ФССП в Москве. В их кабинетах провели обыски, — рассказал собеседник ТАСС.

Уточняется, что им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере. Следствие будет настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца главу Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, подозреваемого в получении взяток на 50 миллионов рублей. Об этом 17 апреля сообщил судья Артем Хоменко. Фигурант не признал вину.

Грицая задержали 16 апреля. В его отношении возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, деньги ему передавали предприниматели, занимающиеся строительством железнодорожных путей и грузовыми перевозками. Взамен Грицай обещал им общее покровительство при заключении госконтрактов. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».