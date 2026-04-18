В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Также воздушная тревога действует в отдельных районах Днепропетровской, Киевской и Черкасской областей Украины.
