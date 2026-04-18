В СК назвали дату возобновления масштабных поисков Усольцевых

В Следственном комитете Красноярского края рассказали о возобновлении масштабных поисков семьи Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года.
О том, когда именно состоится выезд в тайгу большого числа специалистов и волонтеров, aif.ru сообщила представитель регионального управления СК Юлия Арбузова.
«Масштабные поиски начнутся не ранее 1 мая. Это зависит от погодных условий», — отметила собеседник издания.
Известно, что в горно-лесной местности Красноярского края сейчас очень много снега, и это осложняет поиски. Специалисты отмечают, что полноценные поисковые мероприятия станут возможны после схода снежного покрова.
Ранее в СК проинформировали о плановом выезде 17 апреля в район исчезновения Усольцевых спасателей, криминалистов и специалистов «ЛизаАлерт» по БПЛА.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены.