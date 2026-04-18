Спасатели в поисках Усольцевых за сутки обследовали 25 км лесных и автодорог

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 17 апреля во время поисков пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых обследовали 25 километров таежных и автомобильных дорог. Об этом сообщается в Мах-канале КГКУ «Спасатель».

За сутки было обследовано 15 километров автодорог и 10 километров лесных дорог в районе скалы «Буратинка» на снегоходной технике.

«К сожалению, поиски результатов не принесли, пропавшие не найдены», — говорится в публикации.

В КГКУ «Спасатель» добавили, что сегодня поиски будут продолжены.

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 апреля спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавших Усольцевых в районе Кутурчина Партизанского района.

Отмечалось, что будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября прошлого года недалеко от Кутурчина. Семья отправилась в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего неизвестно.