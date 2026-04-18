Над Ленинградской областью сбили 11 воздушных целей

Над территорией Ленинградской области ликвидировали 11 беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области были зафиксированы воздушные цели, по которым сработали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Изначально речь шла о двух сбитых объектах, при этом власти отметили, что мероприятия по отражению угрозы продолжаются. Ситуация находилась под контролем профильных служб.

Позднее стало известно, что общее число уничтоженных целей увеличилось: в регионе были ликвидированы ещё девять беспилотников.

"На данный момент сбито 11 БПЛА над Ленинградской областью.

Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко.

Ранее в Белгороде 10-летняя девочка пострадала при ударе дрона ВСУ, повредившего сразу 17 автомобилей. В тот момент ребенок оставался в одной из машин.

