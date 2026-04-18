Тень Мьянмы: криминалист Игнатов оценил версию о похищении Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов оценил версию о том, что семью Усольцевых, загадочно пропавших в краснодарской тайге во время однодневного похода в конце сентября 2025 года, могли похитить и продать в рабство в одну из азиатских стран, например в Мьянму.
«В данной ситуации я не рассматриваю версию похищения, потому что она неосуществима в Красноярском крае. Этот регион находится в центральной и восточной Сибири. Поэтому похитить семью и незаметно довести их до границы, чтобы они не кричали и не звали на помощь, крайне сложно. Ведь для этого нужно преодолеть большое расстояние», — сказал Игнатов в беседе с aif.ru.
Эксперт также отметил, что вряд ли Усольцевы являются теми людьми, которые могут заинтересовать торговцев людьми.
«Зачем они нужны в рабстве? Кому? В рабство берут молодых и здоровых, тех, кто будет работать с утра до вечера. А здесь Усольцев уже возрастной, его жена — какая из неё работница? Маленький ребёнок — это вообще обуза. Следовательно, как рабы они не подходят для тяжёлого физического труда. Поэтому эта версия представляется мне абсолютно несостоятельной», — подытожил Игнатов.
Ранее в СК Красноярского края проинформировали о плановом выезде в район исчезновения Усольцевых спасателей, криминалистов и специалистов «ЛизаАлерт» по БПЛА.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены. По официальной версии СК, причиной их пропажи является несчастный случай.
По разным данным, на территории Мьянмы, где развернулись целые рабовладельческие города, так называемые парки, могут находиться 100−120 тысяч жертв работорговцев. В основном это жители Вьетнама, Индии и Шри-Ланки, но есть и выходцы из стран СНГ.