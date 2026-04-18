Тень Мьянмы: криминалист Игнатов оценил версию о похищении Усольцевых

«В данной ситуации я не рассматриваю версию похищения, потому что она неосуществима в Красноярском крае. Этот регион находится в центральной и восточной Сибири. Поэтому похитить семью и незаметно довести их до границы, чтобы они не кричали и не звали на помощь, крайне сложно. Ведь для этого нужно преодолеть большое расстояние», — сказал Игнатов в беседе с aif.ru.