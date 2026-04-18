Shot: Серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском Самарской области

Серия взрывов прозвучала над городом Новокуйбышевском Самарской области. Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских дронов. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что громкие звуки было слышно около 04:30 в восточной и северной частях города. По словам очевидцев, всего они слышали шесть-восемь взрывов и видели вспышки в небе. В городе воет сирена воздушной опасности, в аэропорту действует режим «Ковер», — сказано в публикации.
Власти просят жителей города укрыться в безопасном месте. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Складское помещение загорелось после падения обломков беспилотника ВСУ в селе Ермилово в Ленинградской области. Об этом 17 апреля сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Днем ранее в результате ночных ударов украинских БПЛА по территории Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и восемь многоквартирных домов.