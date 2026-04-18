В поселке под Новосибирском из-за замыкания сгорели надворные постройки

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, крупный пожар произошел вечером 17 апреля в рабочем поселке Коченево. На улице Гагарина загорелись надворные постройки. Когда первый расчет прибыл на место, огонь уже мог перекинуться на соседние здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Спасатели справились с пламенем за полтора часа, никто не пострадал.