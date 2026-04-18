В поселке под Новосибирском из-за замыкания сгорели надворные постройки

За минувшие сутки в Новосибирской области спасатели потушили 26 пожаров. В 14 случаях горели мусор и сухая трава. На водоемах происшествий не зафиксировано, также специалисты ликвидировали последствия семи ДТП.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, крупный пожар произошел вечером 17 апреля в рабочем поселке Коченево. На улице Гагарина загорелись надворные постройки. Когда первый расчет прибыл на место, огонь уже мог перекинуться на соседние здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Спасатели справились с пламенем за полтора часа, никто не пострадал.
Предварительная причина — короткое замыкание электрооборудования. На месте работали 14 человек и четыре единицы техники.
МЧС России призывает жителей соблюдать осторожность: не оставлять телефоны и другие гаджеты на зарядке без присмотра, аккуратно пользоваться электроприборами, а также не курить в постели и тщательно тушить окурки.