В СК назвали основную версию исчезновения Усольцевых в красноярской тайге

Криминалисты и специалисты по БПЛА выехали в район исчезновения Усольцевых. Что произошло, рассказали в Следственном комитете.

Источник: Аргументы и факты

В Следственном комитете Красноярского края назвали основную версию загадочного исчезновения Усольцевых в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года.

Ранее в СК проинформировали о плановом выезде в район исчезновения семьи спасателей, криминалистов и специалистов «ЛизаАлерт» по БПЛА.

«Основная версия остаётся прежней — несчастный случай. Другие версии мы уже озвучивали, в том числе рассматриваем и криминальную», — сообщила aif.ru представитель регионального управления Следственного комитета Юлия Арбузова.

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин Партизанского района 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше