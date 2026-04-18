В СК назвали основную версию исчезновения Усольцевых в красноярской тайге

В Следственном комитете Красноярского края назвали основную версию загадочного исчезновения Усольцевых в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года.
Ранее в СК проинформировали о плановом выезде в район исчезновения семьи спасателей, криминалистов и специалистов «ЛизаАлерт» по БПЛА.
«Основная версия остаётся прежней — несчастный случай. Другие версии мы уже озвучивали, в том числе рассматриваем и криминальную», — сообщила aif.ru представитель регионального управления Следственного комитета Юлия Арбузова.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин Партизанского района 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены.