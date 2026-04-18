Жителя Красноярска арестовали за хулиганство с применением оружия

В Красноярске 47-летнего мужчину арестовали за хулиганство с применением оружия в присутствии детей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 47-летнего мужчину арестовали за хулиганство с применением оружия в присутствии детей. По версии краевой прокуратуры, в апреле 2026 года на улице Линейной, рядом с сауной «Баракуда» и детским спортклубом «Аллион», пьяный горожанин достал пневматический пистолет и начал стрелять в мусорные баки.

Чуть позже горожанин направил пистолет на припаркованный неподалеку автомобиль, в котором находились женщина и ее семилетняя дочка. Испуганная мать уехала, слыша выстрелы вслед.

После этого дебошир начал угрожать подросткам, которые стояли на улице после тренировки по дзюдо. Один из школьников успел забежать обратно в здание и сообщил о произошедшем сотрудникам учреждения.

Тренер ребят не растерялся: скрутил хулигана на месте и удерживал, пока не приехали полицейские. У агрессора изъяли пистолет, ножи, пули и перцовый баллончик.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот оружия и экстремистские действия. На него завели очередное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Мужчину заключили под стражу на два месяца — до 15 июня 2026 года. Расследование продолжается.