Жена пропавшего Героя России рассказала о предложенной ей властями помощи

Администрация города Юрги Кемеровской области предлагала помощь супруге пропавшего там Героя России, участника спецоперации Алексея Асылханова Валерии. Об этом она рассказала РИА Новости.
— Звонили из администрации города, предлагали какую-то помощь и поддержку. Они спрашивали, нужна ли какая-то помощь, — сообщила женщина, отметив, что отказалась от предложения, передает в субботу, 18 апреля, «Прайм».
Алексей Асылханов не мог исчезнуть добровольно. Такое мнение 16 апреля выразила его жена Валерия. Она добавила, что большую часть времени они проводили вместе, он никогда не скрывал от нее своих планов.
После пропажи Героя России Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Мужчина ушел из дома 3 апреля, но так и не вернулся. Жена 23-летнего военного заявила, что ее супруг ни с кем не ссорился и не получал угроз.