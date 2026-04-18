Таёжный охотник Белых сказал, когда появятся новости о пропавших Усольцевых

Охотник из Красноярского края Сергей Белых рассказал aif.ru, когда могут возобновиться масштабные поиски Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года.
Ранее в СК проинформировали о выезде в район исчезновения семьи спасателей, криминалистов и специалистов «ЛизаАлерт» по БПЛА. В ведомстве отметили, что выезд носит плановый характер, никаких новых зацепок выявлено не было.
Белых констатировал, что из-за погодных условий, поиски Усольцевых вероятнее всего возобновятся в середине или даже во второй половине мая.
«Думаю, что снег раньше середины мая не растает — снега в этом году много. И май обещают холодным», — сказал Белых.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин Партизанского района 28 сентября 2025 года. В тот день они собирались совершить небольшой поход к горе Буратинка, однако, по словам местных жителей, погода тогда резко испортилась. Семью искали сотни добровольцев, использовалась различная техника, но Усольцевы так и не были найдены.