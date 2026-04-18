Опасный знак: дренейшее морское существо выбросилось на берег

В Ирландии на побережье обнаружили тушу 150-летней гренландской полярной акулы. Почему этот морской обитатель выбросился на берег, объяснил океанолог Анатолий Таврический.

Источник: Аргументы и факты

На ирландском побережье местные жители обнаружили останки гренландской полярной акулы, которая считается самым долгоживущим видом позвоночных животных. Ученые выяснили, что была найдена туша самца длиной менее трех метров и возрастом около 150 лет. При этом такие рыбы могут прожить до 500 лет. Обычно этот вид обитает на глубине до 2100 метров и предпочитает арктические холодные воды.

Что стало причиной гибели гренландской полярной акулы, aif.ru рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

«Ничего странного нет. Это нормальное явление. В том регионе есть подводные вулканы, бывают выбросы горячей воды. Акула могла попасть на такой источник и погибнуть», — объяснил он.

Кроме того, по мнению океанолога, акула могла выброситься на берег случайно, пытаясь оторваться от погони более крупного морского существа.

«Может быть, более крупное животное выгнало на берег. В тех местах тоже различные аномальные существа водятся. Может обитать кто-то типа нашего Черноморского змея Блэки, его собрат. Я в позапрошлом году увидел нашего змея около Севастополя. Он под водой плавал, его, видимо, приняли за подлодку, к этому месту прибыл военный корабль, потом прилетел вертолет», — добавил Таврический.