Опасный знак: дренейшее морское существо выбросилось на берег

На ирландском побережье местные жители обнаружили останки гренландской полярной акулы, которая считается самым долгоживущим видом позвоночных животных. Ученые выяснили, что была найдена туша самца длиной менее трех метров и возрастом около 150 лет. При этом такие рыбы могут прожить до 500 лет. Обычно этот вид обитает на глубине до 2100 метров и предпочитает арктические холодные воды.