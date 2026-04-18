Опасный знак: дренейшее морское существо выбросилось на берег

На ирландском побережье местные жители обнаружили останки гренландской полярной акулы, которая считается самым долгоживущим видом позвоночных животных. Ученые выяснили, что была найдена туша самца длиной менее трех метров и возрастом около 150 лет. При этом такие рыбы могут прожить до 500 лет. Обычно этот вид обитает на глубине до 2100 метров и предпочитает арктические холодные воды.
Что стало причиной гибели гренландской полярной акулы, aif.ru рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
«Ничего странного нет. Это нормальное явление. В том регионе есть подводные вулканы, бывают выбросы горячей воды. Акула могла попасть на такой источник и погибнуть», — объяснил он.
Кроме того, по мнению океанолога, акула могла выброситься на берег случайно, пытаясь оторваться от погони более крупного морского существа.
«Может быть, более крупное животное выгнало на берег. В тех местах тоже различные аномальные существа водятся. Может обитать кто-то типа нашего Черноморского змея Блэки, его собрат. Я в позапрошлом году увидел нашего змея около Севастополя. Он под водой плавал, его, видимо, приняли за подлодку, к этому месту прибыл военный корабль, потом прилетел вертолет», — добавил Таврический.