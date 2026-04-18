Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следы между скал: раскрыты новые детали поисков Усольцевых в тайге

Пропавшая в тайге семья Усольцевых: в СК назвали новую дату поисков, эксперт опроверг версию с продажей семьи в рабство в Мьянму. Почему поисковики ждут мая и где искать тела — эксклюзивные подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

История исчезновения семьи Усольцевых из Красноярского края продолжает оставаться одной из самых громких и мистических тайн последних месяцев. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в суровой тайге ещё 28 сентября 2025 года. Несмотря на усилия сотен добровольцев и использование самой современной техники, найти след семьи так и не удалось. Однако в апреле 2026 года поиски получили новый виток — и одновременно обрастают всё более фантастическими криминальными версиями.

«Никаких новых зацепок»: зачем выехали спасатели.

17 апреля состоялся выезд силовых структур в Кутурчинское Белогорье — туда, где семья совершала свой роковой поход к горе Буратинка. Представитель регионального управления Следственного комитета Юлия Арбузова эксклюзивно пояснила корреспонденту aif.ru, с чем именно связан этот рейд и стоит ли ждать сенсаций.

«Это плановый выезд, никаких новых зацепок абсолютно не появилось. Спасатели, криминалисты, следователи и представители “Лиза Алерт” выехали на определённый участок местности, где с помощью беспилотных летательных бесилотников проведут облёт местности. Задача этого выезда — опробовать технику и оценить, как с её помощью можно обследовать территорию», — заявила Арбузова.

В операции задействовано до 10 человек. Волонтёры сейчас не привлекаются. Как уточнили в КГКУ «Спасатель», с 17 по 19 апреля краевые спасатели работают по заявке следственных органов. В их распоряжении — четыре единицы техники, включая снегоходы «Буран» и автомобили УАЗ.

Когда начнётся большая облава: снег мешает следствию.

Если текущий выезд носит скорее технический характер, то настоящий штурм тайги впереди. Следователи готовятся к масштабной поисковой операции, но сроки её начала напрямую зависят от капризов природы.

«Масштабные поиски начнутся не ранее 1 мая. Это зависит от погодных условий», — сообщила Юлия Арбузова.

Охотник из Красноярского края Сергей Белых в беседе с aif.ru спрогнозировал ещё более поздний старт. По его словам, снега в этом году выпало очень много, а метеопрогнозы неутешительны.

«Думаю, что снег раньше середины мая не растает — снега в этом году много. И май обещают холодным», — сказал Белых.

Таким образом, полноценные поиски, вероятно, сдвинутся на вторую половину мая. Сейчас горно-лесная местность Красноярского края практически непроходима из-за снежного покрова, что делает бесполезным применение наземных групп.

Где искать пропавших: совет бывалого охотника.

Когда снег наконец растает, у поисковиков будет чёткий план действий. Сергей Белых, хорошо знающий местную тайгу, ометил, что Усольцевых нужно искать не на видных местах, а в самых мрачных и труднодоступных низинах.

«Если семья искала место для ночлега из-за непогоды, логично и правильно было бы укрываться в низинах, между гор, в логах. В таких местах снег тает дольше: в зависимости от высоты гор — позже на неделю, а то и на две. При поисках нужно искать их именно в таких местах», — отметил Белых.

Охотник исключил версию нападения диких зверей, объяснив это просто: хищник не станет нападать на группу из двух взрослых людей. Если же Усольцевы погибли, их тела с вероятностью 70% находятся в густом лесу в ложбинах.

«Продали в рабство»: криминалист разгромил жуткую теорию.

Пока спасатели осваивают дроны, в информационном пространстве появилась шокирующая версия: семью могли похитить и продать в рабство в одну из азиатских стран, предположительно в Мьянму. По разным данным, на территории азиатской страны сейчас находятся от 100 до 120 тысяч жертв работорговцев. Там существуют целые «рабовладельческие города» (так называемые парки), где эксплуатируют выходцев из Вьетнама, Индии, Шри-Ланки и даже стран СНГ.

Однако известный криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru назвал эту версию абсолютно несостоятельной с точки зрения логики и географии.

«В данной ситуации я не рассматриваю версию похищения, потому что она неосуществима в Красноярском крае. Этот регион находится в центральной и восточной Сибири. Поэтому похитить семью и незаметно довести их до границы, чтобы они не кричали и не звали на помощь, крайне сложно. Ведь для этого нужно преодолеть большое расстояние», — заявил Игнатов.

Кроме того, эксперт указал на «товарный вид» потенциальных рабов. Торговцев людьми интересуют молодые и здоровые работяги, способные трудиться с утра до вечера.

«Зачем они нужны в рабстве? Кому? В рабство берут молодых и здоровых, тех, кто будет работать с утра до вечера. А здесь Усольцев уже возрастной, его жена — какая из неё работница? Маленький ребёнок — это вообще обуза. Следовательно, как рабы они не подходят для тяжёлого физического труда. Поэтому эта версия представляется мне абсолютно несостоятельной», — подытожил Игнатов.

Что случилось на самом деле: официальная версия СК.

Несмотря на обсуждения в прессе и соцсетях, версия о рабстве для следствия не является приоритетной. Более того, в Следственном комитете остаются верны первоначальному предположению, которое было выдвинуто сразу после исчезновения семьи 28 сентября.

«Основная версия остаётся прежней — несчастный случай. Другие версии мы уже озвучивали, в том числе рассматриваем и криминальную», — подчеркнула Юлия Арбузова.

Эта версия выглядит наиболее реалистично на фоне погодных условий того злополучного дня. Местные жители рассказывали, что 28 сентября погода резко испортилась. Семья, отправившаяся на лёгкую прогулку к горе Буратинка, могла просто не справиться с внезапным ураганом или потерей ориентации.

Сергей Белых также склоняется к бытовой трагедии, но добавляет нюанс: «Тайга — такое место, где может случиться что угодно. Мог травмироваться один из группы, а остальные в попытках вывести, вынести раненого, например, со сломанной или вывихнутой ногой, замедлились из-за больших потерь сил и ориентации».

Более полугода тайна семьи Усольцевых остаётся неразгаданной. Ответы на вопросы, что именно произошло на горе Буратинка, может дать только сход снега и повторная вылазка следователей в мае 2026 года.

