Омичка отсудила 695 тысяч рублей за Mazda с запретом на регистрацию

Как сообщает пресс-служба судов Омской области, женщина нашла в интернете объявление о продаже автомобиля с одним VIN-кодом. Ограничений на эту машину не было. Однако после сделки выяснилось, что ей передали другой автомобиль — с иным идентификационным номером, запретом на регистрационные действия и залогом.