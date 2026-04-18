Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка отсудила 695 тысяч рублей за Mazda с запретом на регистрацию

Покупательнице передали не тот автомобиль, который был указан в объявлении.

Источник: Om1 Омск

Кировский районный суд Омска взыскал 695 тысяч рублей с продавца автомобиля Mazda3 2010 года выпуска. Местная жительница обратилась в суд после того, как не смогла поставить машину на учёт.

Как сообщает пресс-служба судов Омской области, женщина нашла в интернете объявление о продаже автомобиля с одним VIN-кодом. Ограничений на эту машину не было. Однако после сделки выяснилось, что ей передали другой автомобиль — с иным идентификационным номером, запретом на регистрационные действия и залогом.

Покупательница утверждала, что фактически заплатила за машину 695 тысяч рублей, хотя в договоре была указана сумма 200 тысяч. В суде это подтвердили банковские выписки и показания свидетеля.

Суд пришёл к выводу, что омичка собиралась купить автомобиль с конкретным VIN-кодом, свободный от ограничений. При этом человек, присутствовавший на сделке и получивший деньги, не был собственником автомобиля из объявления и ввёл покупательницу в заблуждение.

Договор купли-продажи признали незаключённым. С ответчика постановили взыскать 695 тысяч рублей как неосновательное обогащение. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в областном суде.