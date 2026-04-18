Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки потушили девять пожаров

В населенном пункте Идринское пожарные ликвидировали пал травы на площади 0,04 гектара.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили девять пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне в селе Идринское спасатели оперативно ликвидировали пал травы на площади 0,04 гектара. Огонь тушили краевые и федеральные пожарные в составе шести человек и двух единиц техники.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали четыре раза.

В МЧС зарегистрировали одно происшествие на воде: около деревни Таловая на реке Чулым перевернулась лодка, в которой находилось двое мужчин. Самостоятельно из воды выбрался один из приятелей, позже удалось найти и второго. Последнему потребовалась медицинская помощь.