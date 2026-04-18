В Красноярском крае за сутки потушили девять пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили девять пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, накануне в селе Идринское спасатели оперативно ликвидировали пал травы на площади 0,04 гектара. Огонь тушили краевые и федеральные пожарные в составе шести человек и двух единиц техники.
На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали четыре раза.
В МЧС зарегистрировали одно происшествие на воде: около деревни Таловая на реке Чулым перевернулась лодка, в которой находилось двое мужчин. Самостоятельно из воды выбрался один из приятелей, позже удалось найти и второго. Последнему потребовалась медицинская помощь.