8-летний ребёнок утонул при выходе на лёд в Хабаровске

Ранее 61-летний житель Великобритании Роберт Смит погиб во время обряда крещения в садовом надувном бассейне. Причиной смерти стало утопление. Мужчина захлебнулся водой во время церемонии, которую проводила 48-летняя пастор Шерл Бартли. Парамедики, прибывшие на место, не смогли его реанимировать. Пастор предстанет перед судом 14 мая. Роберт Смит, переехавший в Великобританию с Ямайки 25 лет назад, решил пройти обряд крещения заново, чтобы подтвердить осознанность своей веры.