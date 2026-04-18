Гибель тюленей в Каспийском море: число найденных туш выросло почти до 200

Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза, по состоянию на 17:00 17 апреля на побережье Каспийского моря в пределах Тупкараганского района обнаружена 191 туша мертвого тюленя в сильно разложившемся состоянии (вторая-четвертая стадия разложения).
Специалисты отмечают, что
«Институтом гидробиологии и экологии на месте проведена работа по вскрытию и частичному отбору проб с туш, с которых возможно было отобрать пробы. Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и почвы. В связи с сильным разложением обнаруженных туш ветеринарной службе Комитета ветеринарного контроля и надзора не удалось отобрать пробы патологических материалов на предмет выявления инфекционных заболеваний», — сообщили в Комитете.
В ведомстве уточнили, что мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, осуществлен сбор туш сотрудниками местных исполнительных органов совместно с Инспекцией рыбного хозяйства, ГПР «Каспий итбалығы», Республиканской ассоциацией рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq balyk» с последующей утилизацией с соблюдением санитарных норм.
«По мнению ученых, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям. Мониторинг побережья продолжается, ситуация находится на постоянном контроле», — сообщили в ведомстве.