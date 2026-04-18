Движение ограничили на трассе «Байкал» в Слюдянском и Шелеховском районах

Введен временный запрет на движение большегрузов и автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области с 9:30 утра введен временный запрет на движение большегрузов и автобусов на участке с 45 по 100 километр федеральной трассы Р-258 «Байкал». Ограничения затронули Шелеховский и Слюдянский районы. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

— Ограничительные мероприятия по безопасности дорожного движения действуют в связи с ухудшением погодных условий и видимости на проезжей части, — говорится в сообщении ведомства.

После стабилизации непогоды движение будет восстановлено. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и следить за обновлениями информации о ситуации на трассе.