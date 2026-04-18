Спасатели обследовали 15 км автомобильных дорог в поисках семьи Усольцевых

Ранее сообщалось, что следы пропавшей в тайге семьи Усольцевых могли исчезнуть за зиму. Весной найти их будет крайне сложно. Тем временем, жители активно продают дома в районе Манской «петли смерти» в Красноярском крае, где бесследно исчезают люди, включая семью Усольцевых. За полгода число объявлений о продаже участков выросло вдвое, цены сброшены до минимума — дом в 72 кв. м можно купить за 300 тысяч рублей. Всего в этой аномальной зоне за последние годы пропали семь человек и погибли ещё как минимум четверо.