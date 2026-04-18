В порту Высоцк в Ленинградской области произошло возгорание из-за атаки БПЛА ВСУ

«За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», — говорится в заявлении.
Ранее над Новокуйбышевском в Самарской области прогремела серия взрывов. Системы ПВО отражали атаку беспилотников. Примерно в 04:30 утра жители восточной и северной частей города услышали громкие звуки. Очевидцы сообщали о 6−8 взрывах и вспышках в небе. В городе была активирована сирена воздушной тревоги. Отмечено падение беспилотного летательного аппарата вблизи родильного дома в городе Новокуйбышевске, в результате чего в здании были выбиты стёкла. Пострадавших нет. Все дети и пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб.
