Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области прорвало дамбу, ЧС грозит затоплением нескольких посёлков

В Челябинской области прорвало дамбу на озере Кумляк, которое находится в 800 метрах от одноимённого села. Вода стремительно уходит из водоёма, образовав глубокую впадину в земле глубиной около трёх метров, и движется в сторону посёлков Житари, Малые Житари и Зерновой. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

В Челябинской области прорвало дамбу. Видео © SHOT.

Очевидцы утверждают, что озеро мелеет на глазах — вода отошла от берега уже примерно на 20 метров. Образовавшиеся от потоков котлованы перерезали несколько дорог в населённые пункты. Местные жители уже называют произошедшее экологической катастрофой.

«Вода стремительно уходит, озеро мелеет на глазах. Ещё немного, и вместо озера будут лужи. Просим помощи, помочь предотвратить экологическое бедствие», —сказал житель Кумляка Станислав.

Местные утверждают, что глава района Вениамин Владельщиков приезжал на место и видел обстановку, но к данному моменту никаких действий по устранению протечки на дамбе не было произведено.

Тем временем, прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане уничтожил обширные приречные леса и кустарники. Грязевые массы могли перекрыть русло реки Дарвагчай у моря, спровоцировав локальные разливы. Кандилат географических наук Идрис Идрисов назвал возможные причины аварии: сильные весенние ливни на фоне влажной почвы после осенне-зимних осадков, быстрый сток с безлесных склонов, а также закупорку водосброса оползнем.

