В Челябинской области прорвало дамбу, ЧС грозит затоплением нескольких посёлков

В Челябинской области прорвало дамбу на озере Кумляк, которое находится в 800 метрах от одноимённого села. Вода стремительно уходит из водоёма, образовав глубокую впадину в земле глубиной около трёх метров, и движется в сторону посёлков Житари, Малые Житари и Зерновой. Об этом сообщает SHOT.