Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух заместителей главы ФССП по Москве отправили в СИЗО

Суд в Москве отправил под стражу двух заместителей руководителя столичного управления ФССП по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Сергея Хренова и Евгению Клименко задержали на рабочих местах. Им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере. В служебных кабинетах провели обыски.

«Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста в отношении двух высокопоставленных чиновников из ГУ ФССП по Москве, Хренова и Клименко», — говорится в сообщении.

Сергей Хренов занимает руководящую должность с 2021 года. Евгения Клименко перешла в управление на год раньше. Уголовное дело расследуют по статье 290 УК РФ.

Ранее у бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова изъяли коллекцию дорогих часов. Дорогомиловский районный суд Москвы конфисковал в доход государства восемь моделей. Общая стоимость имущества составляет около 4,4 миллиона рублей. Напомним, Руфата Исмаилова задержали в 2023 году. Бывшего замминистра внутренних дел Дагестана обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Силовик не признал вину. Российские следователи обратились к коллегам из ОАЭ для получения необходимой информации и документов по уголовному делу.

