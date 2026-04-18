Двух заместителей главы ФССП по Москве отправили в СИЗО

Ранее у бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова изъяли коллекцию дорогих часов. Дорогомиловский районный суд Москвы конфисковал в доход государства восемь моделей. Общая стоимость имущества составляет около 4,4 миллиона рублей. Напомним, Руфата Исмаилова задержали в 2023 году. Бывшего замминистра внутренних дел Дагестана обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Силовик не признал вину. Российские следователи обратились к коллегам из ОАЭ для получения необходимой информации и документов по уголовному делу.