Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в ночь на 18 апреля в 7 муниципалитетах отразили атаки БПЛА

Под Ростовом в ночь на 18 апреля сбили более 10 дронов.

Источник: Комсомольская правда

На Дону минувшей ночью нашим ПВО вновь пришлось отражать массированную воздушную атаку вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в ночь на 18 апреля более десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области: Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском и Милютинском. Силы ПВО успешно отбили воздушный удар.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий для уточнения информации.

На текущий момент на Дону сохраняется режим беспилотной опасности. Жителей призывают сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше