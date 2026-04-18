В Ростовской области в ночь на 18 апреля в 7 муниципалитетах отразили атаки БПЛА

На Дону минувшей ночью нашим ПВО вновь пришлось отражать массированную воздушную атаку вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, в ночь на 18 апреля более десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области: Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском и Милютинском. Силы ПВО успешно отбили воздушный удар.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий для уточнения информации.
На текущий момент на Дону сохраняется режим беспилотной опасности. Жителей призывают сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
