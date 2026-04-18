Силы ПВО сбили 27 беспилотников в Ленинградской области

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ленинградской областью. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 27. В Выборгском районе снимается режим беспилотной опасности. В остальных районах Ленинградской области режим беспилотной опасности пока сохраняется, — написал глава области в своем Telegram-канале.
17 апреля после падения обломков украинского дрона в селе Ермилово в Ленинградской области загорелось складское помещение. В результате пожара никто не пострадал. В тот же день силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над регионом.